Фигурант симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» встретился с женой спустя 9 месяцев заключения

Фигурант симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Рустем Исмаилов встретился со своей супругой в СИЗО Симферополя. Об этом в Фейсбуке сообщил крымский активист Осман Арифм.

Встреча состоялась после девяти месяцев заключения Исмаилова. По словам его супруги, продлилась она 10 минут.

«Рустем очень бодрый, силен духом, улыбка на лице. Жаль сфотографировать не смогла, так как телефоны просят выключать сотрудники. Но я могу передать от него всем всем, родным, знакомым и всем переживающим за него большой Селям алейкум! Он очень всех благодарит за вашу искреннюю поддержку, ваши молитвы! Ему дорога очень ваша поддержка, которая придает ему много сил!» – написала она.

Ранее Киевский райсуд Симферополя продлил на три месяца арест пятерым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» Эмилю Джемаденову, Узаиру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову. Адвокаты подали апелляционную жалобу, однако ее рассмотрение дважды откладывали.

12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустем Исмаилов, Узаир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

В конце февраля стало известно, что Рустема Исмаилова и Айдера Салединова отправили на прохождение психиатрической экспертизы.

Ранее психиатрическую экспертизу проходили Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Эмир-Усеин Куку, Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Ремзи Меметов и Энвер Мамутов.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».