Суд согласился вызвать дипломата Сергеева на заседание по делу Януковича

Оболонский районный суд Киева согласился вызвать в качестве свидетеля дипломата Юрия Сергеева на заседание по делу по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о допросе бывшего постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева в качестве свидетеля.

По мнению прокуратуры, Сергеев имеет сведения, подтверждающие обвинения, выдвинутые Януковичу, поскольку «в 2014 году он занимал должность постоянного представителя Украины при ООН и присутствовал на заседании Совета безопасности ООН, на котором «Чуркин (в то время представитель России при ООН – КР) демонстрировал обращение Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбой использования Вооруженных сил России на территории Украины».

По данным прокуратуры, Сергеев, проживающий в США, с 12 августа по 15 августа будет находиться в Украине.

В связи с этим прокуратура попросила суд вызвать Сергеева на судебное заседание 15 августа.

Зато защита Януковича возразила против удовлетворения этого ходатайства, по мнению адвоката, это затягивает судебный процесс.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил дополнительное заседание по делу Януковича на 15 августа на 14:00.

«Суд не усматривает каких-либо затягиваний дела в связи с этим ходатайством, поскольку это важный свидетель. Так прокурор обосновал, что свидетель находиться временно территории Украины», – сказал председательствующий судья.

Кроме того, суд объявил перерыв в этом деле до 10 августа.

В конце июня суд перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.