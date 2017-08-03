Siemens может потерять до 200 млн евро в России из-за скандала с крымскими турбинами – директор

Немецкий концерн Siemens может потерять от 100 до 200 млн евро выручки в России из-за незаконных поставок турбин в аннексированный Крым. Об этом 3 августа заявил директор концерна Джо Кэзер, сообщает Reuters.

По его словам, компания уже приняла меры для сокращения убытков, однако сейчас Siemens не исключает новых мер.

Послы стран Евросоюза 26 июля согласились расширить санкционный список против России после скандала с газовыми турбинами Siemens, которые Москва, вопреки контрактам, завезла из России в оккупированный Крым, что запрещают санкции ЕС в отношении полуострова.

Берлин стремится добавить еще четыре юридические и физические лица из России в перечень тех лиц, чьи активы в ЕС замораживаются и кого не допускают к ЕС. Этот пакет ограничений, который сейчас содержит 150 человек и 37 компаний, пока действует до 15 сентября.

Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.

В России заявили, что электростанции, для которых завезли турбины, все равно запустят, как и запланировано, 2018 года.