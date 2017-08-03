В Женеве обсудят дискриминацию крымских татар и украинцев в Крыму

В Женеве с 3 по 4 августа в рамках 93 сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации состоится рассмотрение официального и альтернативного докладов России о реализации прав этнических меньшинств, проживающих в аннексированном Крыму, в частности украинцев и крымских татар.

Альтернативный отчет «Расизм, дискриминация и борьба с «экстремизмом» в современной России и на подконтрольных ей территориях. О соблюдении Российской Федерацией Конвенции ООН и ликвидации всех форм расовой дискриминации» подготовила украинская общественная организацией «КрымSOS» совместно с антидискриминационным центром «Мемориал» и центром «Сова».

Его авторы обращают внимание на проблемы расизма в России и на аннексированных ею территориях. В отчете проанализированы случаи преследования этнических украинцев и представителей крымскотатарского народа, вызванные, в первую очередь, вооруженной интервенцией и аннексией Крыма в 2014 году.

«Представители этих этносов сталкиваются с серьезными нарушениями прав человека – насильственными исчезновениями, пытками, незаконным лишением свободы – по этническому признаку, и ограничениями в сфере использования и изучения родного языка, религиозных и культурных практик», – отмечают в «КрымSOS».

В организации также добавили, что при подаче своего официального отчета российская сторона пыталась повлиять на Комитет и не допустить рассмотрения альтернативного доклада.

Ожидается, что решение Комитета станет известно через несколько месяцев, его представят в виде рекомендаций России.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».