Один из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умеров отпразднует свой 60-летний юбилей в кругу друзей и единомышленников. Об этом 3 августа, в День рождения Умерова, Крым.Реалии сообщила его дочь Айше.

«Он чувствует себя хорошо, с утра принимает поздравления, звонки и гостей. Вечером будем отмечать в кругу семьи, друзей и ближайших соратников», – отметила Айше Умерова.

В свою очередь вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, глава штаба акции по гражданской блокаде Крыма Ленур Ислямов на своей странице в Фейсбуке написал, что в честь Дня рождения Умерова в эфире телеканала ATR покажут архивный концерт 2008 года, организатором которого был Ильми Умеров.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.