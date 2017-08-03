Песков о санкциях: Россия будет отстаивать свои интересы

Россия будет отстаивать и защищать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписание президентом США закона об антироссийских санкции.

«То, что Россия будет отстаивать свои интересы, защищать свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнений», – сказал он.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон о введении новых санкций против России.

В конце июля документ был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома и его сетования, что Конгресс лишает действующего президента возможности осуществлять эффективную внешнюю политику.

Согласованное решение законодателей от обеих партий по вопросу о санкциях фактически лишило президента Дональда Трампа возможности воспользоваться правом вето, на преодоление которого требуется две трети голосов членов Конгресса.

В Евросоюзе выразили недовольство новым санкционным пакетом, который может повредить европейским компаниям, имеющим дело с Россией. Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что подписание президентом США санкций в отношении Москвы положило конец надежде «на улучшение отношений с новой американской администрацией».