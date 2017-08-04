Крымчан предупреждают об аномальной жаре

В Крыму на 4-9 августа ожидают аномально жаркую погоду. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю МЧС аннексированного полуострова.

«По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4-9 августа в Крыму ожидается аномальная жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и выше», – сказано в сообщении.

Спасатели напоминают о рисках солнечного удара и действиях в случае его получения: пострадавшего переносят в тень или укладывают в постель, дают обильное питье, к голове прикладывают холодный компресс. При повышении температуры необходимо дать жаропонижающие препараты, обязательны покой и свежий воздух в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. В тяжелых случаях применяют обертывание влажной простыней, в случае падения сердечной деятельности применяют сердечные средства. До прибытия врача спасатели советуют продолжать делать охлаждающие процедуры или самим госпитализировать пострадавшего в больницу.