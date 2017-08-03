Футболисты в Крыму рассчитывают на получение международных трансферных сертификатов

В аннексированном Крыму рассчитывают, что крымские футболисты смогут получать международные трансферные сертификаты с 2018 года. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на президента Крымского футбольного союза Юрия Ветоху.

«Это будет, наверное, со следующего года. Это будут международные трансферные сертификаты», – отметил Ветоха.

По его словам, вначале крымчане по требованию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны освоить первичную программу «Коннект», то есть заполнить специальные опросные листы, а затем перейти на программу международных трансферов – TMS. Крымский футбольный союз, по словам Ветохи, уже получил анкеты из УЕФА.

«Нам выслали опросник на 28 листах. Пока мы будем осваивать программу «Коннект», как я понимаю, это для апробации, а потом нас перекинут на другой формат – TMS. Так было в Косово, Абхазии и других, или непризнанных, или со специальным статусом, как Крымский футбольный союз, федерациях. Пока мы этот опросник изучаем», – отметил он.

Ветоха также отметил, что между Крымским футбольным союзом и УЕФА установился «хороший позитивный обмен информацией». «Очень приятно, хотел бы отметить, что каждый день мы созваниваемся и за последний месяц общаемся больше, чем за все два предыдущих года», – отметил Ветоха.

Крым.Реалии обратились к Футбольному союзу Украины за комментариями по поводу заявлений Ветохи, в ведомстве обещают прокомментировать после изучения вопроса.

Ориентировочно с 10 по 20 сентября 2017 года в аннексированном Крыму ожидают делегацию специального комитета УЕФА во главе с директором департамента национальных ассоциаций Зораном Лаковичем.

УЕФА в марте 2017 года сообщил, что выделяет КФС 1 млн евро на развитие футбола в аннексированном Крыму. Средства должны пойти на приобретение искусственного газона для четырех профессиональных полей на полуострове и на подготовку тренеров и судей.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.