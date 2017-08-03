Трамп: отношения России и США опасно ухудшились

Отношения Соединенных Штатов Америки и России находятся на наихудшем за все время уровне и это представляет опасность, сообщил президент США Дональд Трамп 3 августа в Twitter. В сложившейся ситуации Трамп обвинил Конгресс.

«Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне за все время, и это очень опасно. Скажите спасибо Конгрессу, тем же людям, которые даже не могут дать нам здравоохранение», – написал Трамп.

2 августа в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России.

В комментарии Трампа, распространенном Белым домом, говорится, что он видит серьезные недостатки в законе, но подписывает его для национального единства. Президент США считает, что этот документ демонстрирует «волю американского народа увидеть, как Россия делает шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами».

В конце июля документ был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома.

Согласованное решение законодателей от обеих партий по вопросу о санкциях фактически лишило президента Дональда Трампа возможности воспользоваться правом вето, на преодоление которого требуется две трети голосов членов Конгресса.

В Евросоюзе выразили недовольство новым санкционным пакетом, который может повредить европейским компаниям, имеющим дело с Россией.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписание президентом США санкций в отношении Москвы положило конец надеждам «на улучшение отношений с новой американской администрацией».