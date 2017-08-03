200 лет Айвазовскому: какова судьба его картин, вывезенных из Крыма – Радио Крым.Реалии

Какая судьба вывезенных из Крыма картин Ивана Айвазовского? Возвращаются ли в Крым полотна, вывезенные в российские галереи? Кому принадлежит наследие Айвазовского и может ли Украина вернуть его полотна себе?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с заместителем министра культуры Украины Тамарой Мазур, научным сотрудником Киевского музея русского искусства Марьяной Кружковой, доцентом кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» Дмитрием Ковалем.

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