Украина не сможет добиться возвращения картин Айвазовского из Крыма через суды – юрист

Международные инстанции, в том числе судебные, не способны заставить Россию отдать картины живописца Ивана Айвазовского, которые хранятся в аннексированном Крыму. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» Дмитрий Коваль.

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«Говорить о возврате картин из-под российского контроля не приходится. Международное право призвано лишь помогать странам в поиске компромиссов по конфликтным вопросам. За Украину с Россией вопрос с картинами Ивана Айвазовского никто не решит – попросту отсутствует международный механизм возврата культурных ценностей с оккупированных территорий. Комиссия по таким случаям, согласно статьи 5 Гаагской Конвенции от 1954 года, так и не была создана», – отметил эксперт.

Картинная галерея имени Ивана Айвазовского находится в Феодосии. До российской аннексии коллекция насчитывала 417 полотен художника и его учеников.

В 2016 году подконтрольный Кремлю министр культуры полуострова Арина Новосельская сообщила, что в московскую Третьяковскую галерею были переданы 38 картин Ивана Айвазовского из Феодосии. Министерство культуры Украины в ответ заявило о нарушении статьи 5 Гаагской Конвенции от 1954 года, которая запрещает вывозить ценности с оккупированных территорий.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».