Из-за засухи в Крыму у парка львов «Тайган» возникли проблемы с водой – Зубков

Установившаяся в Крыму засуха лишила возможности сафари-парк «Тайган» получать воду из близлежащего Тайганского водохранилища. Об этом Крым.Реалии 3 августа сообщил собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

По информации крымского бизнесмена, Тайганское водохранилище совсем обмелело, и воду для парка приходится теперь завозить водовозками.

«С водой очень сложно. Из Тайганского водохранилища воду брать не можем. Возим и днем, и ночью двумя машинами, машины часто ломаются, водители очень устают. Воды не хватает на полив растений», – рассказал Олег Зубков.

Бизнесмен сообщает, что добивается разрешения на забор воды из более удаленного от парка Белогорского водохранилища.

«Делаем документацию на забор воды с Белогорского водохранилища, но с нашими «гоблинами» этот вопрос будет решаться очень долго, возможно и не разрешится вовсе»», – рассказал Зубков.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Сафари-парк (парк львов) «Тайган» расположен на территории 32 гектаров в Белогорском районе Крыма. Парк основан крымским бизнесменом Олегом Зубковым, владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте. В парке «Тайган» проживают около 50 тигров и 100 львов.

После аннексии Крыма Россией подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена.