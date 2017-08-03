Активиста «Яблока» Егорова арестовали по обвинению в призывах к терроризму в России

Суд в Тверской области России 3 августа арестовал активиста партии «Яблоко» Владимира Егорова. Об этом сообщает российский сайт «Медиазона» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

Егорова обвиняют в призывах к терроризму. По словам Егорова, речь идет о посте в социальной сети «ВКонтакте», в котором он резко высказался о президенте России Владимире Путине.

Владимир Егоров покинул Россию в середине июня после того, как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Активист связывает нападения со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью. Сейчас активист находится в следственном изоляторе.

Накануне стало известно, что активиста экстрадировали в Россию из Беларуси, где он просил политического убежища.