Журналист Николай Семена надеется, что в крымском суде прислушаются к международному праву

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Журналист Николай Семена, которого российские власти аннексированного Крыма обвиняют в сепаратизме, надеется на то, что в суде, где рассматривают его дело, учтут позицию международного права касательно принадлежности крымского полуострова.
Об этом Николай Семена заявил Крым.Реалии, комментируя очередное заседание, которое прошло в подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя 3 августа.
«Судья приобщил к делу документы, которые регламентируют международное право. В данном вопросе для нас это является надеждой на то, что рано или поздно, но суд все равно станет (учитывать – КР) точку зрения международного права, и будет учитывать в этом отношении также законодательство Российской Федерации.
Семена добавил, что удовлетворен тем, как прошел в суде его допрос. По мнению крымского журналиста, судья «внимательно выслушал» его аргументы.
Как сообщил адвокат Александр Попков, во время заседания суда озвучили необходимые для защиты документы: резолюцию Генасамблеи ООН, резолюцию ОБСЕ о территориальной целостности Украины.
Следующее заседание назначено на 31 августа в 14:00.
Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде.
Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».
Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.
Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и, в частности, Николая Семену.
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