Журналист Николай Семена надеется, что в крымском суде прислушаются к международному праву

Журналист Николай Семена, которого российские власти аннексированного Крыма обвиняют в сепаратизме, надеется на то, что в суде, где рассматривают его дело, учтут позицию международного права касательно принадлежности крымского полуострова.

Об этом Николай Семена заявил Крым.Реалии, комментируя очередное заседание, которое прошло в подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя 3 августа.

«Судья приобщил к делу документы, которые регламентируют международное право. В данном вопросе для нас это является надеждой на то, что рано или поздно, но суд все равно станет (учитывать – КР) точку зрения международного права, и будет учитывать в этом отношении также законодательство Российской Федерации.

Семена добавил, что удовлетворен тем, как прошел в суде его допрос. По мнению крымского журналиста, судья «внимательно выслушал» его аргументы.

Как сообщил адвокат Александр Попков, во время заседания суда озвучили необходимые для защиты документы: резолюцию Генасамблеи ООН, резолюцию ОБСЕ о территориальной целостности Украины.

Следующее заседание назначено на 31 августа в 14:00.

Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и, в частности, Николая Семену.