Российского хакера в США приговорили к 46 месяцам лишения свободы

В Соединенных Штатах российского хакера Максима Сенаха 3 августа приговорили к 46 месяцам лишения свободы.

Сенаха признали виновным в получении личной выгоды от распространения вредоносной компьютерной программы Ebury и незаконного присвоения миллионов долларов. После вынесения приговора он должен быть депортирован в Россию.

Максим Сенах родился в Новгороде. Он был задержан в Финляндии в 2015 году и затем экстрадирован в Соединенные Штаты. Там он заключил соглашение со следствием, и в марте признался в участии в «заговоре с целью совершения компьютерного мошенничества».

Согласно данным следствия, Сенах участвовал в создании ботнета Ebury, который захватил десятки тысяч серверов в США и других странах.