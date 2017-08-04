Трамп заявляет, что Россия не помогала ему выиграть выборы

Президент США Дональд Трамп заявил 3 августа, что не Россия помогла ему выиграть в 2016 году президентские выборы.

«Большинство людей знает, что в нашей компании не было россиян, мы не победили через Россию. Мы выиграли за вас», – заявил Трамп, обращаясь к толпе сторонников в штате Западная Вирджиния.

Американский лидер также отметил, что заявления о помощи России являются «унижением всех нас и, в первую очередь, унижением нашей страны и унижением нашей Конституции».

Специальный советник Роберт Мюллер сформировал большое жюри присяжных для расследования обвинений о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщили 3 августа американские СМИ.

The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщает, что жюри начало работу в течение «последних недель». Его создание, по информации издания, рассматривается как признак того, что проведенное Мюллером расследование относительно вмешательства России и вопросе о возможном сговоре Москвы с предвыборным штабом Дональда Трампа набирает обороты.

Агентство Reuters, цитируя источники, сообщает, что вызовы жюри связаны со встречей сына Трампа с российским адвокатом в 2016 году.

По информации же CNN, расследование фокусируется на возможных финансовых преступлениях.

Большое жюри уполномочено проводить официальное расследование не только по уголовным делам.

Президент США Дональд Трамп отвергает обвинения в заговорах и связях с Россией.

Москва также отрицает вмешательство в американские выборы.