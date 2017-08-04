Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен в пятницу, 4 августа, приехать в Феодосию, где проведет совещание о состоянии и перспективах развития промышленности в Крыму. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Мероприятие планируют провести на площадке судостроительного завода «Море» в Феодосии.

Как сообщается, в совещании намерены принять участие российские вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, представители министерств и ведомств, руководители профильных предприятий.

В МИД Украины отмечают, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».