Режиссер Учитель требует наказать авторов доносов на фильм «Матильда»

Режиссер Алексей Учитель потребовал от генерального прокурора России Юрия Чайки проверить поступившие в ведомство доносы на фильм «Матильда» и привлечь их авторов к уголовной ответственности.

В обращении, которое цитирует издание РБК, Учитель подчеркивает, что жалобы на его картину сфальсифицированы, а их подача была организована и «срежиссирована».

В нескольких городах России прошли так называемые стояния «За веру! За народ и Царя!» против фильма Алексея Учителя «Матильда».

В фильме Алексея Учителя, который должен выйти в прокат в октябре, рассказывается об отношениях будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Наталья Поклонская на протяжении нескольких месяцев борется за запрет фильма, пытаясь доказать, что он оскорбляет чувства верующих.