Россия отказывается признать государственное содействие допингу

Российские спортивные чиновники заявили 3 августа, что никогда не выполнят требование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о признании существования государственной программы употребления допинга и сокрытия такого применения.

«Не было ни одной государственной программы, этого не может быть. Мы не признаем то, чего не было», – передает информагентство ТАСС слова ответственного за спорт российского вице-премьера Виталия Мутко.

ВАДА ранее заявила, что публичное признание существования такой программы является одним из условий полного восстановления полномочий российского агентства по контролю за допингом, РусАдА.

Расследование, которым руководил эксперт ВАДА Ричард Макларен, пришло к выводам, что, в частности, министерство спорта России отвечало за принятие решения о том, каких спортсменов следует «уберечь», скрыв положительные допинг-пробы. Также российское спортивное ведомство руководило планом замены образцов со следами допинга на чистые на зимних Олимпийских играх 2014 года, утверждает ВАДА.

Несколько российских спортивных чиновников ушли в отставку в 2016 году после обнародования Маклареном обвинений, но российское правительство никогда не признавало, что эти функционеры ответственные за любые нарушения.