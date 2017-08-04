На суде по делу украинского активиста Владимира Балуха ожидают приговора

В Раздольненском суде аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, началось судебное заседание по делу украинского активиста Владимира Балуха, ожидается вынесение приговора.

В подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде по делу украинского активиста Владимира Балуха 1 августа состоялись прения сторон. Сам подсудимый в суде отметил политический характер обвинений в отношении него.

В начале заседания прокурор запросил наказание для Балуха в виде лишения свободы сроком на 5 лет и один месяц колонии общего режима.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.