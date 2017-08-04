Путин утверждает, что не определился относительно выдвижения на четвертый срок на посту президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что он «будет думать» о выдвижении своей кандидатуры на четвертый срок в должности. Об этом российский лидер сказал 4 августа на публичных собраниях вблизи озера Байкал в российской Республике Бурятия, отвечая на видеовызов местного жителя.

Мужчина, назвавшийся ветераном Второй мировой войны, сказал Путину, что люди «просят вас о переизбрании на следующих выборах».

Путин, который неизменно руководит Россией как президент или премьер-министр уже 17 лет, как ожидается, получит право на четвертый срок на выборах в марте 2018 года. Выборы в России в значительной степени управляемы, власть строго контролирует тех, кто способен конкурировать, ограничивая доступ к центральным СМИ, затрудняя проведение кампании и контроль за процедурой подсчета голосов.

Ранее в Центральной избирательной комиссии России заявили, что ведущий оппозиционный политик Алексей Навальный не сможет принять участие в выборах, поскольку является осужденным за преступление.