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Апелляционный суд Киева наложил арест на «вертолетную площадку Януковича»

«Вертолетная площадка Януковича»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что Апелляционный суд Киева наложил арест на так называемую «вертолетную площадку Януковича».

Как сообщил генпрокурор на своей странице в Facebook, суд также запретил пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более двух гектаров и расположенных на этих участках объектах недвижимости «вертолетной площадки Януковича», владельцем которой является компания «Амадеус Ко».

Вертолетную площадку на Парковой аллее в центре Киева открыли в июне 2012 года. О планах возвести площадку заговорили после того, как в конце 2010 года в Администрации тогдашнего президента Украины Виктора Януковича сообщили, что он собирается отказаться от поездок на автомобиле из своей резиденции «Межигорье» на работу и обратно, что вызывает перекрытие всей этой трассы, и добираться на работу на вертолете.

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