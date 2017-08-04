«Таврия» сыграет с представителем Премьер-лиги в 1/16 финала Кубка Украины по футболу

Возрожденный на материковой Украине крымский футбольный клуб «Таврия» сыграет с представителем Премьер-лиги – кропивницкой «Зиркой» в 1/16 финала Кубка Украины. Жеребьевка прошла 4 августа в доме футбола в Киеве, сообщает сайт федерации футбола Украины.

«Сильный соперник. Конечно будет сложно. Но то, что мы будем стараться и просто так не сдадимся – это однозначно. Самое главное, что на такой матч подойдет много болельщиков», – поделился впечатлением от итогов жеребьевки главный тренер «Таврии» Сергей Шевченко в комментарии Крым.Реалии.

Предварительно, матч должен состоятся 20 сентября на домашнем стадионе «Таврии» в Новой Каховке.

27 июля в 1\32 розыгрыша Кубка Украины «Таврия» одержала победу над винницкой «Нивой–В» со счетом 2:1.

Возрожденный крымский футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.

До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.