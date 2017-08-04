Медведев прибыл на судостроительный завод в Феодосии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на крымский судостроительный завод «Море» в Феодосии, где проведет совещание о состоянии и перспективах развития промышленности в аннексированном Крыму. Об этом сообщают российские СМИ.

В совещании, как ожидается, примут участие российские вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, подконтрольные Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов и временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников, представители крымских министерств и ведомств, руководители профильных предприятий.

В МИД Украины пока не комментировали приезда Медведева в аннексированный Крым.

До этого в МИД Украины отмечали, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».