Госпогранслужба Украины: турпоток в Крым со стороны Украины неуклонно снижается

Украинские пограничники фиксируют уменьшение туристического потока в Крым со стороны материка. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

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«Если в июле 2016 года админграницу пересекли 363 тысячи человек и 63 тысячи транспортных средств, то в июле 2017-го – 323 тысячи человек и 47 тысяч транспортных средств. Подчеркну, что имеется в виду пересечение в обе стороны. Налицо стойкая тенденция снижения транспортного потока на оккупированный полуостров», – отметил спикер.

Радиослушатель из Крыма поделился впечатлениями о проходе через админграницу аннексированного полуострова: «Пересекал 26 числа границу в Крым уже, ездил к отцу в гости. С полпервого ночи до полчетвертого нас Россия продержала. Я ездил на бусике, с пешим переходом. Народу собралось неимоверно много, целый час просто не пропускали и не оформляли. Держали нас ночью. По моим наблюдениям, с украинской стороны почти все ездят в Крым к родственникам, только 20% – именно отдыхать как туристы».

3 августа подконтрольное Кремлю Министерство туризма аннексированного Крыма сообщило, что с января по июль нынешнего года Крым принял 2 миллиона 859 тысяч туристов. В то же время экс-министр туризма и курортов АРК Александр Лиев, опираясь на статистические данные, сообщил о том, что Крым за полгода посетили лишь 100 тысяч украинских туристов.