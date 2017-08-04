В Киеве 5 августа наградят крымского журналиста Николая Семену, которого российские власти аннексированного Крыма обвиняют в сепаратизме.

Как сообщил 4 августа Крым.Реалии глава Независимого медиа-профсоюза Украины Игорь Чайка, Николая Семену наградят «Знаком народного уважения» на мероприятии «День профессионала».

«Наши партнеры из «Конфедерации свободных профсоюзов Украины» прислали нам сообщение, что будет проходить награждение, и что мы можем подать кандидата. Мы предложили рассмотреть кандидатуру Семены на комитете Независимого медиа-профсоюза. Общим решением мы договорились, что этой наградой надо отметить именно его», – сказал Чайка.

По его словам, Николай Семена заслуживает эту награду, потому что «является настоящим профессионалом и человеком, который сейчас нуждается в наибольшей моральной поддержке».

Церемония награждения начнется в 11:00 в Украинском доме на Крещатике в Киеве.

По словам организаторов, награждение проводится при содействии Центра национальной идеи «Украинский дом» и производителя государственных наград, ведомственных знаков отличия и «Знаков народного уважения» Украине ВТО «Орден».

За 2016-2017 годы «Знаками народного уважения» были отмечены более 1500 граждан Украины.

Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и, в частности, Николая Семену.