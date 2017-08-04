Правозащитница: решение Комитета ООН по Крыму поможет Украине в международных судах

Решение Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН, который рассматривает ситуацию в аннексированном Крыму, пригодится Украине в международных судах против России. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказала украинская правозащитница, координатор общественной инициативы «КрымSOS» Тамила Ташева.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F336213389&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Несмотря на то, что итоговый документ Комитета ООН будет иметь рекомендательный характер, он будет важен в том числе для иска Украины против России в Международном суде ООН, который затрагивает расовую и этническую дискриминацию в Крыму. Потому нам там важно показать альтернативную точку зрения на происходящее в Крыму, а России – сделать вид, что там все нормально. Я думаю, что России вынесут ряд предупреждений и рекомендаций, которые касаются крымских татар и украинцев», – отметила правозащитница.

В Женеве с 3 по 4 августа в рамках 93-й сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН рассматривают официальный и альтернативный доклады о реализации прав этнических меньшинств, проживающих в оккупированном Крыму, в частности украинцев и крымских татар.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».