Геращенко: Украина будет требовать немедленного освобождения Балуха в Крыму

Украина будет требовать немедленного освобождения украинского активиста Владимира Балуха, которого в Крыму приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Об этом Крым.Реалии заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Власть сейчас будет делать соответствующие заявления: и Министерство иностранных дел, и Уполномоченный по правам человека. Мы будем требовать немедленного освобождения Владимира Балуха. Все международные организации, мировые лидеры должны обратить внимание на то, что происходит в оккупированном Крыму, где людей осуждают за украинский флаг. Это вопиющее нарушение прав человека», – сказала Геращенко.

Раздольненский суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Адвокат активиста Ольга Динзе заявила, что защита намерена обжаловать вынесенный ему приговор.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную на стене его дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.