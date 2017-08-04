Замминистра энергетики России Андрей Черезов подпадает под санкции ЕС в связи с ситуацией вокруг поставок турбин Siemens в аннексированный Крым, говорится в материалах совета Европейского союза, опубликованных 4 августа.

Также в список включены глава ООО «ВО «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак.

Под санкции попали российские партнеры компании Siemens – ООО «ВО «Технопромэкспорт», ЗАО «Интеравтоматика», а также участники строительства ТЭС в аннексированном Крыму.

«В список санкций добавлены 3 человека за их ответственность за поставку в Крым газовых турбин из России. Турбины были первоначально проданы Siemens для использования на территории России. Последующая передача турбин в Крым нарушила договорные положения, касающиеся первоначальной продажи Siemens. Компании, попавшие под санкции – это партнер, который приобрел газовые турбины и несет ответственность за передачу, нынешний владелец газовых турбин, а также компания, специализирующаяся на системах управления и связи для электростанций, в том числе в Севастополе и Симферополе», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Послы стран Евросоюза 26 июля согласились расширить санкционный список против России после скандала с газовыми турбинами Siemens, которые Москва, вопреки контрактам, завезла из России в оккупированный Крым, что запрещают санкции ЕС в отношении полуострова.

Берлин заявлял о стремлении добавить еще четыре юридических и физических лица из России в перечень тех лиц, чьи активы в ЕС замораживаются и кого не допускают к ЕС.

Теперь этот пакет ограничений включает 153 лица и 40 субъектов. Пока он действует до 15 сентября 2017 года.

В правительстве Германии заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.

В России заявили, что электростанции, для которых завезли турбины, все равно запустят, как и было запланировано, в 2018 году.