В России предлагают штрафовать за распространение иностранных СМИ

Министерство связи и массовых коммуникаций России подготовило проект закона, который вводит штрафы за распространение иностранных газет и журналов без разрешения властей.

Заместитель министра Алексей Волин сказал «Интерфаксу», что документ направлен против тех, кто распространяет иностранные издания без лицензии.

По его словам, законопроект предлагает штрафы от 1000 до 30000 рублей (около 420-12500 грн –​ КР).

При этом Алексей Волин отметил, что запрет не касается перепечатки статей из иностранных изданий российскими СМИ, или же распространения их в других формах.