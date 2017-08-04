МИД Украины требует немедленного прекращения преследования украинца Балуха в Крыму

Министерство иностранных дел Украины 4 августа выразило категорический протест в связи с вынесением подконтрольным кремлю крымским судом приговора по делу гражданина Украины Владимира Балуха и потребовало прекратить его преследование.

«Осудив украинца под сфабрикованным предлогом до почти 4 лет лишения свободы исключительно за его сознательную гражданскую позицию и мирное сопротивление незаконной оккупации его родной земли, Россия в очередной раз продемонстрировала миру свое циничное пренебрежение к правам человека, свобод и человеческой жизни в целом», – говорится в заявлении украинского МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Россия «как государство-оккупант

пренебрегла ключевыми положениями международного гуманитарного права и требованием Генеральной Ассамблеи ООН, изложенной в резолюции Генассамблеи ООН «Ситуация с правами человека в АР Крым и Севастополе (Украина)».

Также отмечается, что в Украине рассматривают дело Владимира Балуха как очередной факт нарушения Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Требуем от российской стороны немедленно отменить это антигуманное и безосновательное судебное решение и прекратить любое преследование гражданина Украины Владимира Балуха».

Раздольненский суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынесприговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Адвокат активиста Ольга Динзе заявила, что защита намерена обжаловать вынесенный ему приговор.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную на стене его дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.