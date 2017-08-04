Страсти по «Матильде»: почему фильм Учителя беспокоит Поклонскую – Радио Крым.Реалии

Почему еще не вышедший в прокат фильм Алексея Учителя «Матильда» так беспокоит Наталью Поклонскую и православных активистов в России? Как сейчас воспринимают в России роль Николая II в истории?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с украинским историком Андреем Руккасом и украинским публицистом, главным редактором издания «Петр и Мазепа» Виктором Трегубовым.

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