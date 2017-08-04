В Швейцарии погиб оправданный по «делу руферов» россиянин Широкожухов

В горах Швейцарии при выполнении прыжка погиб российский бейсджампер Алексей Широкожухов. Об этом в фейсбуке сообщил его друг Александр Погребов.

Широкожухов погиб 27 июля, однако СМИ узнали об этом только в пятницу, сообщает Радио Свобода.

​Широкожухов получил известность в России из-за так называемого «дела руферов»: 20 августа 2014 года неизвестные вывесили на шпиле высотки в Москве на Котельнической набережной украинский флаг и закрасили синей краской верхушку звезды.

Ответственность за акцию взял на себя киевский руфер Павел Ушевец, известный как Григорий Мустанг, однако по делу о вандализме были задержаны пятеро россиян. Четверо из них – Алексей Широкожухов, Александр Погребов, Евгения Короткова и Анна Лепешкина, заявлявшие о своей невиновности, – в сентябре 2015 года были оправданы Таганским судом. Им присудили компенсации.

Обвинительный приговор был вынесен только российскому руферу Владимиру Подрезову. Позднее суд смягчил ему приговор и освободил из-под стражи.