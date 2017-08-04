Россия: в аварийном алмазном руднике ищут девятерых шахтеров

В алмазном руднике в городе Мирный в российском регионе Якутия, где 4 августа произошло подтопление, продолжаются поиски девятерых шахтеров.

Как сообщает Радио Свобода, легкие травмы получили двое из 142 поднятых на поверхность горняков.

Представитель МЧС России заявил, что системы вентиляции и энергоснабжения в аварийном руднике работают нормально.

Шахта «Мир» принадлежит компании «Алроса». По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям России, всего в момент аварии в шахте были 151 человек, 102 из них удалось поднять на поверхность.

Следственный комитет России начал проверку в связи с аварией на шахте.