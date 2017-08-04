Российскому сайту Радио Свобода исполнилось 20 лет

Сайту русской службы Радио Свобода 4 августа исполнилось 20 лет. В 1997 году сайт содержал разделы новостей и рубрики – «Права человека», «Россия», «Время и мир», «Культура». По этой ссылке можно прочитать новости, вышедшие на сайте 20 лет назад.

Сейчас сайт Радио Свобода представляет собой мультимедийный портал, включающий в себя ленты новостей, радио- и видеопрограммы, специальные и авторские проекты – «Признаки жизни», «Цитаты Свободы», «Телескоп», «Мнения», «Культурный дневник», «Атлас мира» и другие.

Посетители сайта могут следить за прямыми трансляциями важных событий из России и других стран мира, слушать эфир Радио Свобода в режиме онлайн, смотреть выпуски видеоновостей, знакомиться с текстовым содержанием видео- и радиопрограмм. Аккаунты Радио Свобода открыты в Facebook, Twitter, YouTube и других социальных сетях.

Ежемесячно сайт Радио Свобода регистрирует около 7 миллионов посещений, около 2,5 миллионов из них – уникальные пользователи.