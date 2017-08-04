Порошенко предлагает привлечь иностранных специалистов к расследованию убийства Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко выразил готовность привлечь в состав группы по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета иностранных специалистов. Об этом глава государства заявил во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины 4 августа в Киеве.

«Мы получим ежемесячные отчеты, для этого мы встречаемся и со следователями, и с родственниками, и я думаю, что мы должны сделать все для того, чтобы и исполнители, и заказчики были привлечены к ответственности... Я со своей стороны делаю все для того, чтобы убийцы Шеремета были найдены. Я сказал, что это дело чести Национальной полиции и следователей, и мы это с контроля не снимем. На встрече с родственниками я предложил, чтобы они дали мне предложения по привлечению иностранцев в состав следственной группы», – сказал Порошенко.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинская власть квалифицирует смерть журналиста как умышленное убийство. К этому времени официального подозреваемого в расследовании убийства Шеремета нет.

Ранее правоохранители уже заявляли, что к работе над делом привлекали международные службы, ФБР и Интерпол, но о результатах их работы не сообщали.

12 июля международная организация «Комитет защиты журналистов» в своем отчете раскритиковала расследование убийства Шеремета и заявила, что оно вызывает больше вопросов, чем ответов, спустя почти год после убийства.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отделом специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии – «Первого канала». Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на радио «Вести».