Бывшие преподаватели Украинской банковской академии в Севастополе провели 4 августа несколько одиночных пикетов перед зданием подконтрольного Кремлю правительства Севастополя. Таким образом люди протестовали против попыток Минобороны России отобрать жилье в общежитии, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Бывший преподаватель, мать-одиночка Людмила Ключинская рассказала Крым.Реалии, что на территорию, где живут бывшие преподаватели, не пускают ни родственников жильцов, ни медицинских работников.

«Министерство обороны (России – КР) с нами обходится очень жестко… Мы как в тюрьме находимся, но и этого нас хотят лишить, хотят выгнать на улицу. Мы имеем бессрочный ордер, имели приказ на поселение, что самое главное, имеем постоянную регистрацию в паспорте. Но для министерства это не документы... К сожалению, уже начались суды», – рассказала женщина.

Людмила Ключинская выразила опасение, что «окажется с дочерью на улице».

По ее словам, бывшие преподаватели намерены защищать свое право в суде, и обращаться в Европарламент.

В 2014 году после аннексии полуострова Украинская банковская академия в Севастополе вынужденно прекратила свою работу. В здании общежития остались проживать несколько семей сотрудников.

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя передало комплекс учебных и жилых помещений Московской банковской школе Центробанка России. Московские банкиры обратились в суд с требованием выселить бывших украинских преподавателей.

В сентябре 2016 года Севастопольский городской суд апелляционной инстанции вынес окончательное положительное решение в отношении бывших сотрудников академии – было подтверждено право преподавателей пользоваться местами в общежитии бывшего ВУЗа.

В ноябре 2016 года весь комплекс зданий бывшего Севастопольского института банковского дела Украинской банковской академии и участок земли размером 5,5 га был передан в оперативное управление Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова. Право собственности на эту недвижимость в парковой прибрежной зоне сменилось на федеральный статус, город перестал быть распорядителем этого имущества.

Севастопольский институт банковского дела был построен при поддержке президента Украины Виктора Ющенко и был открыт в 2009 году. Заведение занимает 5,5 га земли в районе парка Победы.