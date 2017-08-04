Кандидат на выборах российского губернатора Севастополя Роман Кияшко (КПРФ) требует через суд отменить регистрацию кандидата от «Единой России» Дмитрия Овсянникова, который сейчас является исполняющим обязанности подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

Кияшко обвиняет Овсянникова в использовании административного ресурса и нарушении предвыборного законодательства.

По мнению руководителя юридической группы КПРФ Александра Постолакия, Дмитрий Овсянников, чтобы заблокировать выдвижение других кандидатур «собрал подписи 92 депутатов муниципальных советов из их общего числа 115 человек, тогда как определением Конституционного суда России кандидатам запрещено собирать подписи в количестве, превышающем «муниципальный фильтр» более, чем на 5%».

В Севастополе этот показатель составляет 13 подписей. При этом юрист добавил, что не имеет полного списка фамилий депутатов-муниципалов, поддержавших Овсянникова, так как городская избирательная комиссия отказалась предоставить эти данные, которые он теперь намерен истребовать через суд.

Постолакий отметил, что изучил финансовые отчеты кандидатов, в которые включены расходы на нотариальное заверение подписей. При стоимости услуг нотариуса 1,5-2000 рублей (около 620-800 грн – КР) за одну подпись, Дмитрию Овсянникову эта процедура обошлась в 144 000 рублей (более 60 тыс. грн – КР). Впоследствии, по словам юриста, часть подписей была передана трем техническим кандидатам, утвержденным в штабе Овсянникова.

«Эти кандидаты получили в свою поддержку значительную часть подписей депутатов от «Единой России». Мы видим кандидата, который сам определяет, кого он хочет видеть своим соперником, а кого не хочет видеть. Тем самым подрываются принципы демократического формирования органов власти, и выборы превращаются в фарс», – сказал Постолакий на пресс-конференции в севастопольском горкоме КПРФ.

Коммунисты признают, что шансы на удовлетворение иска суде небольшие, но обещают в случае отрицательного решения обжаловать его в судах более высокой инстанции.

Сам Дмитрий Овсянников заявления севастопольских коммунистов не комментирует.

На 10 сентября 2017 года в Севастополе назначены выборы российского губернатора города. В этот же день в Севастополе пройдут довыборы одного депутата российского парламента города.

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с попытками российских властей организовать в аннексированном Севастополе незаконные выборы и призывает международное сообщество не признавать их результатов.