Обманутые дольщики начали голодовку около недостроенного дома в российской Уфе

В российской Уфе 14 обманутых дольщиков начали голодовку во дворе их недостроенного дома, однако троим из 14 участников акции протеста пришлось сразу же ее прекратить из-за проблем со здоровьем, сообщают 4 августа российские СМИ.

Участники долевого строительства хотят, чтобы здание и земельный участок передали в собственность их жилищно-строительному кооперативу, поскольку компания-застройщик «Меркурий» обанкротилась еще в 2011 году, сообщает РБК-Башкортостан.

Издание отмечает, что на руководителей компании-застройщика заведены уголовные дела.

Договоры успели заключить с 156 семьями. Дом внесли в список проблемных объектов Госкомстроя российской республики Башкортостан.