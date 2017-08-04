Джефф Сешнз: утечки секретной информации мешают безопасности страны

Министр юстиции США Джефф Сешнз заявляет, что утечки секретной информации мешают власти гарантировать безопасность страны.

По его словам, уже выдвинуты обвинения против четырех чиновников, а количество расследований по этому вопросу увеличилось втрое. Имена подозреваемых он не назвал.

Сешнз подчеркнул, что никакая власть не может эффективно работать, если ее лидеры не смогут конфиденциально обсуждать чувствительные проблемы.

Это заявление появилось после того, как в четверг издание The Washington Post опубликовало расшифровку телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Мексики и Австралии.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс сказал журналистам, что утечка секретных материалов происходит и в структурах исполнительной власти, и в Конгрессе, и это ставит под угрозу национальную безопасность.

Дональд Трамп неоднократно возмущался, что в СМИ постоянно попадает закрытая информация по поводу него и его администрации.