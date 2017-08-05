Министр образования России приехала в Крым открывать смену форума «Таврида»

Пятая образовательная смена «Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев» открылась вечером 4 августа на молодежном образовательном форуме «Таврида» в аннексированном Крыму. В церемонии приняла участие министр образования соседней России Ольга Васильева, сообщила пресс-служба форума.

Приветствуя участников смены, российский министр зачитала послание президента России Владимира Путина к участникам.

В первый образовательный день смены, 5 августа, Васильева проведет встречу с ее участниками. Кроме того, в этот день начнут работать творческие школы смены: школа Российского военно-исторического общества, школа «Популярная история в СМИ», «Музей 21 века» и «Как создавать музейные проекты».

Закрытие смены должно состояться 9 августа, в этот день будут подведены итоги «Конвейера проектов», на воплощение лучших социально значимых проектов участникам обещают гранты.

Молодежный образовательный форум «Таврида» открылся 3 июля на Бакальской косе в аннексированном Крыму.

Согласно программе, форум должен продлиться до 31 августа и включить восемь смен.

В августе прошлого года форум «Таврида» посетил президент России Владимир Путин.

Форум «Таврида» проводится в аннексированном Крыму в третий раз.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».