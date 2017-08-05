США представили в ООН резолюцию по ужесточению санкций против Пхеньяна – дипломат

Высокопоставленный дипломат ООН сообщает, что США представили в Совете Безопасности проект резолюции по ужесточению санкций против Северной Кореи из-за ее программы баллистических ракет.

По словам дипломата, ожидается, что Совет Безопасности будет голосовать за нее 5 августа, и есть «большая уверенность», что Россия и Китай поддержат это.

Ограничения включают запрет на экспорт угля, черных металлов, свинца и морепродуктов из Северной Кореи, что сократит экспортные поступления Пхеньяна, составляющие 3 миллиарда долларов, на миллиард.

Для принятия резолюции в Совете Безопасности ООН необходима поддержка по меньшей мере 9 из 15 постоянных членов.

США добиваются ужесточения санкций против Северной Кореи после запуска двух межконтинентальных баллистических ракет в июле.

28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.

Принятые ранее решения ООН запрещают Северной Корее разрабатывать любые баллистические ракеты и ядерные технологии, но страна продолжает реализовывать свои военные программы.