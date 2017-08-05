Противников строительства жилого массива «Крымская роза» в одном из микрорайонов Симферополя не пускают на публичные слушания по обсуждению проекта планировки и межевания территории микрорайона, запланированные на 5 августа в российской администрации города. Об этом в Фейбсуке сообщает российский активист в Крыму Илья Большедворов.

Он также публикует видеозаписи из здания администрации. На них, в частности, видно, как в зал пропускают местных чиновников, в то время как возмущенные симферопольцы толпятся возле входа.

«Несмотря на отсутствие мест в зале, сотрудники министерства спорта проходят беспрепятственно. Угадайте, за что будут голосовать? Геннадий Сергеевич (Бахарев – КР) обещал видеотрансляцию? В основном, в зал не попали противники строительства. Публичные слушания по обсуждению проекта застройки микрорайона «Крымская роза», – отмечает Большедворов.

Новый жилой массив «Крымская роза» планируют построить на северо-восточной окраине Симферополя. Его проект презентовала строительная фирма «Монолит». Застройщик обещает, что в новом районе будет 9 тысяч квартир. В планах – застроить лавандовые поля, которые находились здесь чуть ли не до середины 90-х годов прошлого столетия. Кроме того, на этой земле уже много лет живут люди, дома которых планируют снести.

Главу российской администрации Симферополя ранее обвиняли в фактическом срыве общественных слушаний по поводу уплотнительной застройки. На них городские власти пытались согласовать, в частности, строительство жилого массива «Крымская роза» (застройщик «Монолит»).