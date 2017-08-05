Совет Безопасности ООН 5 августа проведет голосование по резолюции о санкциях против Северной Кореи, сообщили дипломаты организации.

Согласно проекту резолюции, предполагается эмбарго на поставки из КНДР угля, железа, свинца и морепродуктов, что лишит Пхеньян трети доходов от экспорта, сократив его до двух миллиардов долларов. Предусматривается введение запрета на увеличение количества северокорейских рабочих в странах-участницах ООН, создание новых и расширение уже действующих совместных предприятий с КНДР.

Как сообщают агентства со ссылкой на высокопоставленного дипломата ООН, высока вероятность, что и Россия, и Китай поддержат резолюцию. Для принятия резолюции нужно, чтобы ее поддержали не менее 9 из 15 членов Совета безопасности и никто из пяти постоянных его членов (США, Китай, Россия, Франция, Великобритания) не наложил вето.

Новая резолюция предусматривает «наиболее эффективный и полный набор санкций на сегодняшний день», сообщил один из дипломатов ООН агентству Associated Press. Проект резолюции направлен на то, чтобы заставить Северную Корею вернуться к шестисторонним переговорам с целью сокращения ядерного потенциала Корейского полуострова, говорят дипломаты.

Совет безопасности ООН уже шесть раз применял санкции, которые так и не смогли остановить стремление Северной Кореи развивать и создавать ядерное оружие.

Инициатором введения новых санкций против КНДР стали США в ответ на два недавних запуска Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

Принятые ранее резолюции ООН запрещают Северной Корее иметь ядерную и ракетную программы, но она продолжает проводить ракетные испытания, вызывая возмущение большинства государств.