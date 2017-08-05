Часть жителей Ялты оставят без газа 8 августа

В ялтинском управление эксплуатации газового хозяйства предупреждают о временном отключении газа в некоторых домах 8 августа из-за работ по выносу участка газопровода низкого давления. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«В связи с этим будет временно прекращена подача газа по следующим адресам: по улице Тимирязева, дома №31, №29, №25, №27, по ул. Мицко №7, №9, №11», – сказано в сообщении.

Работы планируют проводить с 09:00 до 13:00. Ожидаемое время пуска газа всем отключенным потребителям – с 13:00 до 17:00.