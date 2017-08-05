В Крыму продлили экстренное предупреждение из-за угрозы пожаров

Крымское управление МЧС России объявило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на 6-8 августа на полуострове.

«По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6-8 августа 2017 года в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность», – сказано в сообщении.

Спасатели напоминают о правилах безопасности в пожароопасный период. В это время запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем; бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия; оставлять в лесу пропитанный горючими веществами материал; заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву.