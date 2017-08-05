Бывший посол России в США Сергей Кисляк заявил, что его общение с бывшим советником США по национальной безопасности Майклом Флинном было «абсолютно корректное, спокойное и транспарентное». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Общались мы о самых простых вещах... Но общение это было абсолютно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное (открытое, прозрачное – КР). Никаких секретов, во всяком случае – с нашей стороны, не было», – сказал Кисляк.

Выступая на государственном телевидении 5 августа, Кисляк добавил, что не захочет свидетельствовать о своих контактах с Флинном перед Конгрессом США или большим жюри в США.

«Есть несколько тем, которые важны для взаимодействия России и США – прежде всего терроризм. И это была одна из тем, по которой мы общались», – сказал Кисляк.

Он добавил, что у него были инструкции из Москвы не обсуждать ни с кем в США тему антироссийских санкций: «Будьте уверены, я свои инструкции выполнял честно».

Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 был советником США по национальной безопасности. Он был вынужден уйти из администрации президента США Дональда Трампа после того, как выяснилось, что Флинн не сообщил о своих контактах с Кисляком в период между президентскими выборами в ноябре 2016 года и инаугурацией Трампа в январе.

Министерство юстиции США и комитеты в обеих палатах Конгресса расследуют возможные незаконные контакты между должностными лицами России и командой Трампа.

В январе спецслужбы США обнародовали отчет о том, что, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал осуществить «кампанию влияния» с целью подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон. Россия эти обвинения отрицает.