Крымского журналиста Николая Семену заочно наградили в Киеве

Крымского журналиста, автора Крым.Реалии Николая Семену, преследуемого в аннексированном Крыму, 5 августа заочно наградили «Знаком народного уважения» на мероприятии «День профессионала». Церемония награждения состоялась в Украинском доме в Киеве, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Вместо Николая Семены, которому российские власти запретили покидать территорию аннексированного Крыма, награду вручили главе Независимого медиа-профсоюза Украины Игорю Чайке.

«Очень важно сегодня поддержать этого человека таким знаком отличия, потому что это, действительно, наказание за профессионализм. Человека наказали за то, что он назвал свою родину частью Украины», – отметил Игорь Чайка.

Он также призвал присутствующих помнить и о других украинских узниках Кремля, в частности – Олега Сенцова, Романа Сущенко и других. Игорь Чайка передал награду Семены продюсеру теле- и радиопроектов Крым.Реалии Катерине Некречей.

«Конечно, Николай Семена передает приветствие и хотел бы быть здесь вместе с другими журналистами-профессионалами. Надеемся на то, что он сможет приехать в Киев и вы сможете познакомиться с ним», – отметила Катерина Некречая.

Награждение проводилось при содействии Центра национальной идеи «Украинский дом» и производителя государственных наград, ведомственных знаков отличия и «Знаков народного уважения» Украине ВТО «Орден».

За 2016-2017 годы «Знаками народного уважения» были отмечены более 1500 граждан Украины.

Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и, в частности, Николая Семену.