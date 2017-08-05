Крымская экономика растет вниз, а Америка помогает санкциями – Крымский.Пармезан 

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 5 августа Александр Янковский и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. В каком году крымчане на аннексированном полуострове обгонят москвичей по уровню жизни? Как Крым выживает без днепровской воды в аномальную жару? Есть ли шансы у россиян отказаться от выплаты долгов украинским банкам и не понести ответственность? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.