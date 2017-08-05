Одну из центральных улиц Симферополя закрыли на ремонт

В Симферополе с субботы, 5 августа, перекрыли движение на одной из центральных улиц – бульваре Франко – от поворота с улицы Куйбышева до улицы Киевской. Об этом сообщают на сайте российской администрации города.

Как пояснили в пресс-службе, это связано с капитальным ремонтом трубопроводов тепловых сетей, которые проводит предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» от ТК-15 до жилого дома №17 по улице Куйбышева.

«Данные работы обусловлены тем, что жители домов Киевская, 83, Куйбышева, 4 и 22 четвертый месяц без горячей воды и при отсутствии ремонта останутся осенью без тепла», – сказано в сообщении.

Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Троллейбусная и Февральский переулок.